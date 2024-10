Al via il countdown per il concerto di Mika a Reggio Calabria

Ve lo avevamo annunciato per i primi, tanti mesi fa, e adesso il momento, da molti, tanto atteso si avvicina. Questa sera, sabato 8 febbraio, alle ore 21:00 il Pala Calafiore ospiterà il grande concerto di Mika. Reduce dal palco dell’Ariston che l’ha visto protagonista per la terza volta nella sua carriera, l’artista internazionale è pronto per arrivare nella città dello Stretto.

Leggi anche

Dopo la sua presenza al Festival di Sanremo, Mika vola a Reggio pronto a regalare infinite emozione con il suo nuovo album ed i suoi storici capolavori.

INFORMAZIONI

I biglietti per la tappa reggina sono ancora disponibile sia online su Ticketone che nei Ticketone a Reggio Calabria (B’art, corso Garibaldi) e dalle 18:00 presso la biglietteria del Palasport.