Concerto per il nuovo anno alla Stazione FS Centrale di Reggio Calabria.

La Stazione come nuovo scenario per manifestazioni artistiche a beneficio di cittadini e turisti. Giorno 5 gennaio 2015 ore 15:00 l’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” in collaborazione con il DLF di Reggio Calabria, organizza un Concerto per salutare il Nuovo Anno e promuovere la Campagna di Solidarietà, a favore della Caritas Ambrosiana, per la realizzazione del Centro Diurno a sostegno delle persone senza dimora: un aiuto per far ripartire vite in difficoltà e offrire una dimora e una speranza a chi non le ha. Durante il concerto saranno proposti brani del repertorio classico e brani natalizi tradizionali, che immergeranno l’ascoltatore nel calore delle festività.