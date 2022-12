Rinnovo della concessione del centro sportivo "Reggio Village" tra il Comune e l'Asd Valanidi

Rinnovo della concessione tra il Comune di Reggio Calabria e l’Asd Valanidi Calcio Giovanile (la società ha vinto il bando). La struttura è quella di Viale Messina, un cittadella dello sport con quattro campi di calcio a 5, due a 7 ed uno a 11, ma anche altre attività come il basket, la pallavolo e lo spinning. Le parole del delegato allo sport per il Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, qualche minuto dopo la firma del contratto:

“Un altro passo avanti da parte della nostra amministrazione, perchè strutture importanti come il Reggio Village è giusto vengano gestite da società private. Sono nove gli anni più tre di eventuale proroga. Come sempre il Comune si riserva alcune giornate per poter organizzare eventi in proprio dal punto di vista sportivo. Presso l’Ufficio Sport, con la dirigente Daniela Roschetti, i funzionari Nigero e Arena, il sottoscritto Giovanni Latella come delegato allo sport, l’Assessore all’Istruzione Lucia Nucera e poi ovviamente il presidente dell’Asd Valanidi Salvatore Brancati ed il direttore della scuola calcio Pietro Rizzo.

Prosegue il lavoro dell’Asd Valanidi all’interno di una struttura che anche negli anni precedenti è stata gestita in maniera attenta ed oculata, sempre sotto l’occhio vigile dell’Amministrazione. Negli anni scorsi si è fatto molto anche sul sociale e sotto questo aspetto l’Asd Valanidi ha sempre recitato una parte importante. Non ci poteva essere partenza migliore per questo nuovo percorso, visto che il 21 dicembre all’interno del centro sportivo, si disputerà un trinagolare in memoria del compianto Simone Neto Dell’Acqua, siamo contenti si sia deciso di disputarlo al Reggio Village”.