Balneari, Comito (Fi) replica al Pd: “Piagnoni. Aspettano la manna dal cielo”

Non avendo mai argomenti, sempre a corto di proposte, iniziative o idee su come risolvere i problemi, al Partito democratico non resta come al solito il fumo negli occhi e la mistificazione della realtà”. È quanto afferma il capogruppo regionale di Forza Italia, Michele Comito, in replica a una nota stampa dei consiglieri del gruppo del Pd di palazzo Campanella sulla delibera bella Giunta Occhiuto in merito alle concessioni balneari.

La replica di Comito al Pd

“Da due anni e mezzo in Calabria – prosegue Comito – abbiamo un presidente di Regione che finalmente produce azioni concrete per migliorare le condizioni generali del territorio e offrire al Paese un volto nuovo di una Calabria da sempre fanalino di coda in tutti gli indicatori economico e sociali, soprattutto perché spesso malgovernata.

Un presidente che dal suo insediamento realizza riforme, guarda caso molto apprezzate dalla stampa e dagli osservatori nazionali, razionalizza e riorganizza i vari settori della vita pubblica, che si adopera per attrarre investimenti pubblici e privati, riuscendoci, e aumentare lo sviluppo economico e l’occupazione”.