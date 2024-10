Concluso a Reggio il Progetto “Karate a Scuola” FIJLKAM

Con la chiusura dell’anno scolastico 2018/2019 si è concluso anche il Progetto “Karate a Scuola” FIJLKAM, coordinato dal Prof. Riccardo Partinico (Referente Regionale FIJLKAM – Scuola e Promozione) e diretto dalle Insegnanti Rossella Zoccali e Roberta Romanazzi. L’importante iniziativa didattica ha coinvolto gli Alunni degli istituti scolastici più prestigiosi, in ambito sportivo e non solo, della città di Reggio Calabria: il Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta”, Dirigente Maria Palazzolo, la Scuola Secondaria di I Grado “Vittorino da Feltre”, Dirigente Pasqualina Manganaro e il Convitto “T. Campanella”, Dirigente Francesca Arena.

Il Progetto proposto dal Maestro Riccardo Partinico, esperto di attività giovanile nella scuola, ha inteso presentare una disciplina di grande fascino e di tradizione millenaria, quale il Karate, per contribuire allo sviluppo completo ed armonico della personalità dei giovani, valorizzando gli aspetti formativi dello Sport, proponendosi come strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo di tutte le aree delle personalità degli Alunni e delle Alunne. I Programmi, distinti, progressivi e graduali, sono stati predisposti secondo itinerari metodologici commisurati all’età e al grado di preparazione degli Alunni e delle Alunne, delineando una pratica scolastica del Karate divertente e soprattutto sicura. Giochi, acrobazie, esercizi destrutturati, percorsi misti, giochi con palloncini gonfiabili e piccoli attrezzi, svolti sul “Tatami”, a piedi nudi, per offrire una conoscenza, interpretazione e rappresentazione del Karate che ha garantito un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume culturale permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria.

Gli Alunni e le Alunne del Liceo Scientifico Sportivo “A.Volta”, con i Docenti Cristina Meduri, Silvia Rau e Angela Romeo, hanno svolto otto moduli didattici per un totale di 32 ore; la Scuola Secondaria di I Grado “Vittorino da Feltre”, con i Docenti Franco Saccà e Katia Romeo, hanno svolto tre moduli per un totale di 6 ore; gli Alunni e le Alunne del Convitto “T.Campanella” hanno svolto, durante le ore curriculari e per tutta la durata dell’anno scolastico, il MODULO SSS (Salute, Sicurezza, Sport) PartiX, un percorso di tre prove consecutive di esercizi di preatletismo (balzi per lo sviluppo della forza veloce), esercizi di preacrobatica (cadute: avanti, dietro, laterale, rotolamento e capovolta) e tecniche basilari (parate: alta, bassa e laterale – attacchi: arto superiore omolaterale, arto superiore controlaterale, arto arretrato).