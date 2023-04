Concorso dirigente contabile, Falduto a Gangemi: 'Atto incoerente. Serve un altro bando'

“Desidero rivolgere un appello al mio amico e stimato Assessore Ciccio Gangemi“.

Lo ha scritto, in un post su Facebook, l’imprenditore reggino, da sempre vicino alla politica ed alle dinamiche della città, Pino Falduto.

“Non lo faccio in privato perché sulla questione del CONCORSO PER DIRIGENTE CONTABILE, sollevata dal Consigliere Massimo Ripepi, mi sono d’impulso già pronunciato nel post del Consigliere Ripepi.

Caro Ciccio, la nostra conoscenza politica e personale risale al 29 maggio 1989, anno in cui ebbi l’onore di essere eletto Consigliere Comunale della Città di Reggio Calabria, sono passati tantissimi anni e pertanto abbiamo avuto modo di condividere o scontrarci su mille questioni, tu dal fronte Democristiano ed io dal fronte Repubblicano, attraverso correttezza e rispetto personale reciproco, rapporto che, felicemente, si è sempre più consolidato negli anni.

Premesso ciò, non posso non esprimere pubblicamente il mio pensiero su un atto che ritengo INCOERENTE CON I PRINCIPI DI VALORIZZAZIONE DELLA COMPETENZA E CON QUELLI DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA, un provvedimento che, anche se riferibile al tuo Assessorato, sono sicuro non sia stato oggetto di tuo approfondimento e del dirigente estensore ma sicuramente un caso di un banale “copia incolla” sfuggito nella fretta di pubblicare.

Come ben sai “I DIRIGENTI CONTABILI” sono delle figure professionali molto qualificate che mal si addicono ai requisiti di laurea nel bando richiesti; sembra, alla luce di ciò, opportuno farne un altro, prevedendo come unico titolo di studio possibile la LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE o titolo equipollente, aggiungere di aver fatto delle esperienze nelle aziende private e pubbliche, ma soprattutto aver ottenuto l’abilitazione per essere iscritto negli ordini professionali di riferimento: COMMERCIALISTI E VERIFICATORI CONTABILI. Ti prego di prendere in considerazione questa umile proposta in modo di non privare della possibilità di partecipare ai tanti giovani Reggini (cervelli in fuga), che studiano e si laureano nelle più prestigiose Università Italiane ed Estere, a poter servire con competenza, passione e professionalità la loro amata Città. La mia stima e il mio rispetto sempre immutate nei confronti della tua persona”.