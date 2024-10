Guardia di Finanza, nuovo concorso a tenente: 10 posti solo per laureati

Un ufficiale della Compagnia di Reggio Calabria presenterà i dettagli al Comando di via Enotria

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha annunciato la pubblicazione di un avviso di concorso. L’iniziativa riguarda il reclutamento di 10 Ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo Ruolo Tecncico Logistico Amministrativo del Corpo. Il concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 15, del 23 febbraio 2021, fa riferimento a diverse figure professionali.

Concorso della Guardia di Finanza

“È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. Dei posti disponibili:

uno è riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tale posto è assegnato alla specialità amministrazione;

nove sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti*.

Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:

uno per amministrazione;

due per telematica;

due per infrastrutture;

tre per sanità;

uno per veterinaria.

È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità”.

Le prove da affrontare

Lo svolgimento del concorso comprende:

una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

la valutazione dei titoli di merito;

l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;

l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;

una prova orale;

una prova facoltativa di una lingua straniera.

Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.

I requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che:

siano in possesso dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;

non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;

siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.

Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;

alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono.

La domanda di partecipazione

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 25 marzo 2021.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica (disponibile QUI). I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione e concluderne la presentazione.

L’appuntamento a Reggio Calabria

Un ufficiale del corpo di Reggio Calabria incontrerà la stampa nella giornata di giovedì 18 marzo per illustrare le norme procedurali del concorso ed esporre un sintetico quadro d’insieme sulle prospettive di impiego, che aiuti i giovani già laureati, interessati a percepire il “ruolo” del personale tecnico logistico amministrativo del Corpo.