Concorso al GOM di Reggio, legittima la nomina a direttore di Dermatologia della dott.ssa Malara

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha riconosciuto la legittimità della nomina di Giovanna Malara come direttore del reparto di Dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Nel giudizio in questione si è discusso della natura della procedura di nomina dei dirigenti nella sanità pubblica e la Corte d’Appello non ha avuto dubbi ad affermare, sulla base di una giurisprudenza mai smentita della Corte di Cassazione e della stessa Corte di Appello, che si tratta di una nomina di carattere fiduciario e non di una procedura concorsuale in senso proprio.

La procedura mira, infatti, alla selezione ad opera di una Commissione esaminatrice semplicemente di una “rosa” di candidati ritenuti idonei, fra i quali viene scelto, in modo discrezionale, l’incaricato.

Nella fattispecie, la Commissione aveva proposto al GOM due nominativi e la scelta è caduta sulla dottoressa Giovanna Malara. Nessuna illegittimità è stata dunque rilevata dalla Corte di Appello nella nomina, né la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi per invalidarla o annullarla.

Le conclusioni della Corte d’Appello di Reggio Calabria erano state precedentemente confermate anche da un’altra sentenza, questa volta del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria, a cui l’altra concorrente si era rivolta per cercare di ottenere l’allontanamento dall’ospedale della dottoressa Malara.

Il Tar ha respinto anche questo ricorso, chiarendo, fra l’altro, che l’incarico di direzione non può essere annullato in sede giudiziaria.