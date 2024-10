A Condofuri Marina una rassegna teatrale in vernacolo

L’Amministrazione Comunale di Condofuri e la Compagnia teatrale “Palcoscenico ’91 Pippo Mafrici” – con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria – presentano il Secondo Memorial “Pippo Mafrici”.

Un’occasione per ricordare l’attore condofurese Pippo Mafrici scomparso nel 2015, ma anche un’occasione per divertirsi insieme, proprio come avrebbe voluto Pippo che in scena, con le sue indimenticabili interpretazioni, sapeva regalare tante risate ed emozioni al suo amato pubblico e proprio il palcoscenico, sapeva dar risalto a tutta la sua straordinaria essenza.

Si è scelto di tenere vivo il ricordo di Pippo, anche quest’anno, con una Rassegna Teatrale in vernacolo che avrà luogo a Condofuri Marina in Piazza “Regina Pacis” , dalle ore 21:30, e si terrà nei giorni:

– 29 Luglio con il Circolo culturale “New Brancaleone” in “Nta Casa i Don Raffaeli”

– 5 Agosto con la Compagnia teatrale “Nuovo Teatro l’Aquila” in “Cu intra ti menti fora ti caccia”

– 13 Agosto con la Compagnia teatrale “Extra Oram” in “Giulietta in Alfa Romeo”

– 14 Agosto con il Gruppo teatrale “Nautica San Gregorio” in “U zitaggiu”

– 18 Agosto con la Compagnia teatrale “Palcoscenico ’91 Pippo Mafrici” in “ ‘A simenza miraculusa”.

“L’amore genera amore, la vita genera vita. Amatevi, abbracciatevi, vogliatevi bene..viva l’amore!” (Pippo Mafrici).