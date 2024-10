In Confcommercio l’incontro con l’assessore Anghelone

Rivogliono un ritorno al bello, al decoro e alla legalità i commercianti del centro storico che questa mattina, nei saloni della Confcommercio reggina, hanno incontrato l’assessore comunale alle Attività Produttive Saverio Anghelone. Un incontro-confronto voluto dai commercianti per mettere a punto una strategia di intervento a favore delle attività commerciali. Gli esercenti hanno poche certezze sul futuro. Di una cosa, però, sono convinti: continuando così i loro affari non miglioreranno. Una situazione critica che ha colpito tutta la categoria del commercio e per la quale chiedono un intervento straordinario su temi come: la riduzione del carico fiscale; la mancanza di parcheggi; il contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale, alla contraffazione e alla concorrenza sleale; il decoro e l’arredo urbano; tapis roulant e trasporti.

I commercianti presenti hanno lamentato la non presenza dell’attuale amministrazione comunale nella quotidianità: “Non abbiamo un confronto, fino ad oggi solo tante belle parole. Ci vuole una svolta per vivere, così non possiamo continuare”. E ancora: “Solo tasse su tasse, più paghiamo e meno servizi abbiamo. Bisognerebbe prima ascoltare e poi programmare”. Ma non solo. Per il Presidente Federmobili Confcommercio, Gaetano Matà, ci sono delle precondizioni per alimentare l’economia cittadina: il decoro urbano.

“Tutti gli edifici grandi o piccoli hanno una facciata pubblica, agiscono positivamente o negativamente sullo spazio pubblico aumentandone o riducendone la qualità e bellezza – ha spiegato nel suo intervento Matà -. Da anni ormai si sta perpetrando un delitto in questa città. E’ stato distrutto il nostro patrimonio architettonico e viviamo nel degrado. Bisogna osservare, alzare gli occhi per vedere palazzi fatiscenti. Bisogna applicare le leggi, fare controlli, mettere in sicurezza e agire nel bene della città e dei cittadini”. Sono un fiume in piena nell’elencare all’assessore i tanti problemi che attanagliano la città e le iniziative che si potrebbero intraprendere per rendere più attrattivo il centro storico ai turisti chiedendo al Comune nuove linee guida e sinergie fra Enti. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente Confcommercio Giovanni Santoro: “Giornalmente ascoltiamo le istanze del mondo imprenditoriale, Reggio ha bisogno di un’inversione di tendenza e necessita di soluzioni efficaci e veloci che possono, però, essere realizzate solo se gli attori in causa sapranno procedere in maniera coordinata. A tal proposito – ha concluso Santoro – il dialogo tra le parti, amministrazione e commercianti, deve essere costante e soprattutto preventivo rispetto alle decisioni da prendere”. Un incontro positivo l’ha definito l’assessore Anghelone facendo sue le richieste dei commercianti e impegnandosi a dare risposte alle proposte del comparto, che sta vivendo una crisi senza precedenti.