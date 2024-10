Confindustria Rc incontra Nik Spatari: “Fondamentale il rilancio della Locride”

Prosegue il programma di incontri che Confindustria Reggio Calabria sta promuovendo su tutto il territorio provinciale con imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali e parti sociali. Si tratta di un’iniziativa in corso ormai da diverse settimane e che l’associazione di via del Torrione ha inteso avviare quale percorso partecipato e condiviso con le tante realtà che compongono il tessuto produttivo e sociale del territorio.

L’ultima tappa di questo tour ha visto impegnato il presidente degli industriali reggini, Giuseppe Nucera, nella Locride in un confronto a tutto campo con alcuni operatori del settore turistico e alberghiero e diversi tour operator e, successivamente, nella Cittadella di Germaneto, sede della Regione Calabria, con il governatore Mario Oliverio.

Proprio la Locride, peraltro, sarà al centro di una nuova e più estesa iniziativa sul turismo di cui Confindustria si farà promotrice il prossimo 18 dicembre in collaborazione con Federturismo nazionale e Unindustria Calabria. Durante il tour nella Locride il presidente Nucera ha avuto un cordiale incontro anche con Nik Spatari, il noto pittore, scultore e architetto italiano, oltre che fondatore del MuSaBa il museo laboratorio d’arte contemporanea di Mammola.

“Stiamo portando avanti un progetto ben preciso – spiega il presidente Nucera – che intende fare di Confindustria un interlocutore attento e vicino alle esigenze e alle problematiche che interessano tutto il territorio provinciale secondo una logica policentrica che abbraccia tutta la Città metropolitana di Reggio Calabria. La Locride, in particolare, riveste un’importanza strategica nel quadro delle politiche locali di crescita e sviluppo economico e occupazionale e non può essere abbandonata a se stessa. In questa direzione abbiamo presentato all’assessore regionale al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e Sistema Gioia Tauro, Francesco Russo, una nostra bozza di progetto, lanciata in occasione dell’assemblea a Gioia Tauro, per un collegamento ferroviario tra la Locride e Gioia Tauro, l’area industriale, Rosarno e Tropea. Progetto che naturalmente sarà integrato con i suggerimenti e le osservazioni dello stesso assessore Russo. Ho avuto modo, inoltre, di confrontarmi con gli operatori turistici esteri i quali sono interessati a investire nel nostro territorio in ragione dei tanti punti di forza che quest’area possiede. A cominciare dalle condizioni climatiche favorevoli praticamente tutto l’anno, dal patrimonio culturale fino alle eccellenze enogastronomiche che rendono unico questo segmento della provincia reggina. Esistono, tuttavia, – aggiunge il presidente di Confindustria Reggio Calabria – ancora alcune gravi criticità sul piano infrastrutturale e della logistica e di questo ho parlato approfonditamente con il presidente Oliverio, specie per quanto riguarda la necessità favorire le condizioni per nuovi investimenti nella Locride, al fine di creare un vero e proprio polo d’eccellenza del turismo e del sistema ricettivo. Al presidente Oliverio – evidenzia Nucera – abbiamo ribadito che lo sviluppo della Città metropolitana di Reggio Calabria passa, inevitabilmente, dal rilancio dei propri asset strategici, ovvero la Locride, le aree interne con i lori distretti produttivi che sono una risorsa importantissima per l’economia locale, il turismo e l’agroalimentare in un’ottica sinergica fra le diverse aree del territorio, il porto turistico di Roccella che è un’autentica eccellenza e, non ultimo, il porto di Gioia Tauro. Su tutti questi punti – conclude i presidente degli imprenditori reggini – proseguiremo il nostro percorso di ascolto e proposta con il pieno coinvolgimento delle realtà produttive locali”.