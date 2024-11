Confindustria Reggio Calabria, al via la nuova edizione del premio ‘Imprese per Innovazione – Pininfarina.’

Assegnare un riconoscimento alle migliori imprese che mantengono e accrescono il proprio vantaggio competitivo attraverso l’innovazione offrendo, al tempo stesso, l’opportunità di effettuare un check-up approfondito sul processo di innovazione aziendale.E’ questo l’obiettivo del premio nazionale “Imprese per Innovazione – Andrea Pininfarina”, firmato Confindustria in collaborazione con APQI – Associazione Premio Qualità Italia ed esperti valutatori nel campo dell’innovazione e della qualità.Il premio avrà un focus sulle tematiche di Expo 2015 e sugli aspetti innovativi del Made in Italy e della valorizzazione del territorio. In quest’ottica si prevedono due menzioni speciali, una rivolta alle imprese finaliste operanti nei settori dell’Esposizione Universale di Milano e un’altra dedicata alla memoria di Andrea Pininfarina, figlio del senatore a vita Sergio Pininfarina e nipote di Battista Farina, fondatore nel 1930 dell’azienda divenuta nel tempo famoso marchio di designer per automobili.La linea operativa adottata fa riferimento al framework per l’innovazione dell’EFQM (European Foundation for Quality Management), un modello di eccellenza collaudato e internazionalmente riconosciuto non solo per valutare lo “stato” di un’organizzazione relativamente alle aree di qualità ed innovazione, ma per accrescere la cultura d’impresa.La scadenza per l’invio della documentazione è fissata al 7 maggio 2014. Per partecipare all’assegnazione del premio, l’impresa dovrà registrarsi al seguente link: http://www.confindustriaixi.it/premioixi/ e compilare la domanda di partecipazione.Per ogni informazione ulteriore, è possibile contattare il responsabile per Confindustria Reggio Calabria, Francesco Multari (e-mail: f.multari@confindustria.rc.it – mob. i need to buy the