Confindustria, venerd? 1 agosto la presentazione di “Idee per l’Europa”.

Si svolgerà venerdì 1 agosto 2014 con inizio alle ore 11 nel Salone di Confindustria Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del quaderno dal titolo ‘Idee per l’Europa. La road map degli industriali reggini verso il 2020’. Si tratta di un documento programmatico realizzato dall’associazione di via del Torrione in cui sono racchiuse le proposte elaborate dagli imprenditori sulla programmazione comunitaria.All’incontro con gli organi d’informazione sarà presente il direttivo dell’associazione guidato dal presidente, Andrea Cuzzocrea.