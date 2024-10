Consiglio Federale. Bonacini insiste: ‘Promozioni e retrocessioni sul campo’

Intervistato da Sky Sport, il presidente del Carpi, felicissimo dopo le decisioni della prima Assemblea di Lega Pro che proponeva la promozione per merito sportivo del suo Carpi ed in forte contestazione dopo l’ultimo Consiglio Direttivo che ne modificava la proposta, ha dichiarato: “Non ci siamo mai sentiti in serie B, a noi non è cambiato niente. Siamo sempre stati i primi a dire di voler giocare. Per me le promozioni e le retrocessioni devi giocartele sul campo. Quando poi ci sono 55 presidenti che non vogliono giocare, per me il merito sportivo è importante. Cosa farà il consiglio federale domani? Non lo so. Avevamo chiesto di fare un’assemblea l’8, ma ci è stato detto che non c’era tempo. Attendiamo in modo silente, siamo in un’assemblea che dovrebbe essere democratica ma che di democratico ha ben poco“.

Dichiarazioni riprese da tuttoC.com