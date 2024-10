A Gioia Tauro il Consiglio dei Ministri. Toninelli: “Rilancio porto importante per tutta l’italia”

Il Consiglio dei Ministri annunciato dal premier Conte qualche settimana fa si terrà a Gioia Tauro. La conferma è arrivata dal Ministro Toninelli, ieri arrivato in visita al Porto di Gioia Tauro per parlare dell’accordo appena siglato tra MSC e MTC che permetterà di rilanciare il porto di Gioia Tauro, cruciale per l’economia della Calabria e dell’Italia.

“Non potevamo arrenderci al declino di un porto così importante per la Calabria e per tutta l’economia del Sud. Abbiamo lavorato duramente per salvare Gioia Tauro, il primo scalo italiano sul transhipment. Così abbiamo mediato senza lasciare nulla al caso per una soluzione che sbloccasse il terminal gestito dalla società MCT (Medcenter Container Terminal), che spazzasse via il rischio paralisi e mettesse al sicuro centinaia di posti di lavoro.

Sono felice di poter portare, dopo ben tre visite in 10 mesi, una notizia così bella a questa splendida terra in cerca di riscatto. Ora si tratta di lavorare ancora più duro per accompagnare il rilancio pieno del porto”, ha spiegato Toninelli.

Il Consiglio dei Ministri sarà l’occasione ideale per attirare l’attenzione nazionale sugli altri problemi che affliggono il territorio della Città Metropolitana, a partire dal rischio dissesto per il Comune di Reggio Calabria.