Consiglio dei ministri sarà a Reggio o Gioia Tauro. Premier Conte: “Porteremo misure concrete”

"Porteremo misure in materia sanitaria e non solo" ha assicurato Conte. Il Cdm dovrebbe svolgersi a Reggio o Gioia Tauro

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma che presto si terrà un Consiglio dei ministri in Calabria, forse a Reggio o a Gioia Tauro. “Avrà innanzitutto un valore simbolico. Porteremo misure in materia sanitaria e non solo” ha sottolineato. Parlerete anche di autonomia? “No, perché la Calabria non l’ha richiesta” ha risposto all’Agi.

Sempre oggi il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, aveva chiesto che la riunione del Consiglio dei Ministri annunciata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si svolga nella città capoluogo di regione. A quanto pare invece si terrà a Reggio Calabria o Gioia Tauro.