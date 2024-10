Cdm a Reggio, il Commissario Cotticelli: “Ripartiremo dalla legalità”

Consiglio dei ministri a Reggio Calabria, CityNow seguirà in diretta tutta la giornata con interviste, video e dirette. Le parole del Commissario per la sanità Cotticelli, in visita al Grande Ospedale Metropolitano.

“Noi abbiamo il Ministro della Salute Grillo che dal primo giorno in cui si è insediata ha sposato la causa della Calabria, una causa seria e drammatica. Blocco del turn over? E’ un meccanismo automatico di adeguamento quando una regione si trova in default.

Il Ministro però si batterà come una leonessa per ottenere una deroga. Prima regola ? La legalità, quello è il punto di partenza. Bisogna applicare le norme e muoversi in modo incisivo. Nessuna punizione, ma non chi fa utile ma anzi deficit ha fallito e quindi deve essere sostituito”.