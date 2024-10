Consiglio Regionale della Calabria, grande partecipazione per il “Safer Internet Day”

Presso la sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria lunedì 05 febbraio 2018 alle ore 09:30, in occasione della 15esima edizione della giornata promossa dall’UE sulla sicurezza in Rete, si è svolto il convegno “Safer Internet Day 2018” organizzato dalla Sezione Territoriale Aica Calabria con il patrocinio del Consiglio Regionale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono intervenuti l’avv. Ugo Massimilla Capo Gabinetto Presidenza del Consiglio Regione Calabria, la prof.ssa Eva Nicolò in rappresentanza del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, il Dott. Renato Marafioti Presidente Sezione Territoriale Aica Calabria, il Dott. Guido Morabito Dir. Tecnico Polizia di Stato, il Dott. Guido De Caro Psicoterapeuta, Gianluca Chirico Socio Aica. Dopo un’ampia relazione sul cyberbullismo, sull’utilizzo sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, sulla lotta ai contenuti illegali, sull’utilizzo consapevole dei social network, i relatori si sono soffermati in modo particolare sull’importanza di educare i ragazzi all’uso consapevole dei dispositivi ICT e sull’emergenza di far crescere la cultura della sicurezza. Importante testimonianza è stata fornita da Sara Tarantino studentessa del IV liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.

Dalla presenza partecipativa di studenti e docenti si evince quanto sia indispensabile sviluppare una cultura della sicurezza informatica che parta dalla conoscenza dei rischi.