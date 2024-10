Fissata la nuova seduta del Consiglio regionale: 6 punti all’ordine del giorno

Nuova seduta dell'assemblea legislativa fissata per martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16:00

Si comunica che il Consiglio regionale è convocato per martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16:00, in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova, con il seguente ordine del giorno.

1) Proposta di provvedimento amministrativo n. 140/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 141/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2022 della Regione Calabria – articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

3) Proposta di provvedimento amministrativo n. 142/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2024-2026 (art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

4) Proposta di legge n. 246/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Cirillo, recante: “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” – (Relatore: Consigliere Cirillo);

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 116/12^, d’Ufficio, recante: “Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria (legge regionale 4 agosto 2022, n. 29)”;

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 132/12^, d’Ufficio, recante: “Nomina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 15 marzo 2023,n. 10)”