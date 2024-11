Il Consiglio di Stato condanna il Comune di Reggio: ‘Il trasporto per studenti con disabilità è un diritto inviolabile’

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9323/2024, ha sancito un principio fondamentale: i servizi essenziali alla persona devono essere garantiti, anche in presenza di debiti tributari da parte dei beneficiari. Di seguito la nota dell’avv. Francesco Nucara.

“La sentenza prende le mosse dalla vicenda di un genitore di un minore con disabilità frequentante un istituto scolastico. Nonostante il riconoscimento di un voucher per il trasporto scuola-casa da parte del Comune di Reggio Calabria, il servizio non era stato erogato a causa di un debito del genitore legato all’omesso pagamento della TARI.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il diritto al trasporto scolastico è inviolabile e incondizionato, rientrando nel diritto costituzionale all’istruzione e all’inclusione dei minori con disabilità. Questo principio non può essere subordinato a questioni di carattere economico o fiscale.

La sentenza rappresenta una svolta rispetto al precedente orientamento del Consiglio di Stato, che aveva introdotto il principio dell’“accomodamento ragionevole”, secondo cui i diritti potevano essere garantiti compatibilmente con le risorse disponibili dell’ente pubblico. Ora, invece, viene affermato che tali diritti devono prevalere, indipendentemente dalla condizione economica del beneficiario o dalla disponibilità dell’ente.

Il Consiglio di Stato ha definito questo diritto come un “grido di dolore” che non può rimanere inascoltato, richiamando le Autorità pubbliche agli obblighi di solidarietà verso chi si trova in condizioni di svantaggio.