Consorzio Bonifica: studenti del liceo Fermi consolidano l’alternanza scuola lavoro

E’ il quarto anno e per gli studenti del liceo Statale E. Fermi di Catanzaro lido è senza dubbio un’esperienza positiva quella all’interno del Consorzio di Bonifica e Irrigazione Ionio Catanzarese. Oltre che orientare le future scelte di studio e di lavoro i ragazzi, con un proficuo interscambio all’interno dell’organigramma consortile, potranno acquisire competenze trasversali.

“E’ un progetto – afferma il Presidente del Consorzio Grazioso Manno – al quale crediamo fortemente perché favorisce la collaborazione concreta con i giovani, come del resto è nella tradizione operativa di lavoro quotidiano e questo per noi è motivo di grande soddisfazione poter dire che un motivato nucleo di giovani studenti potrà collaborare direttamente nelle strutture operative dell’Ente”.

Tutto questo fa seguito alla convenzione tra il Consorzio e il Liceo diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Teresa Agosto. Il Liceo “E:Fermi” ha inserito all’interno del piano triennale dell’offerta formativa questi percorsi che integrano quelli di istruzione.

“L’esperienza coinvolgente e motivazionale già svolta negli anni precedenti – ha commentato la Dirigente scolastica – ha generato entusiasmo nei nostri studenti e in continuità, anche per quest’anno, ci saranno notevoli spunti innovativi di alternanza scuola-lavoro per la sicurezza del territorio, la mitigazione del rischio idrogeologico, la progettualità, la qualità delle colture agricole, frutto dell’irrigazione consapevole e poi uno speciale approfondimento degli atti degli organi amministrativi”.