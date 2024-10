Continua a tremare la terra in Calabria, sempre nello stesso punto. 5 scosse in poche ore

Continua a tremare la terra in Calabria, sempre in quel di San Pietro di Caridà (RC).

A seguito delle scosse frequenti verificate nei giorni precedenti, sembra non aver ancora tregua la terra calabrese, che seppur con magnitudo di non rilevante importanza, continua a far registrare terremoti nella stessa identica zona.

Dalle ore 21.01 di ieri sera, nel complesso, sono 5 i rilevamenti: il più forte registrava magnitudo 2.4 ad una profondità di 10km, ed è stato percepito in diverse zone limitrofe.

