Continua il caldo… e da Ferraro’s continuano gli sconti su climatizzatori e ventilatori

Ha avuto un grande successo la promozione di Ferraro’s su condizionatori e ventilatori ed è per questo che la storica azienda reggina, ha deciso di continuare ad andare incontro alla propria clientela, prolungando il periodo degli sconti super. A Reggio Calabria, sarà possibile combattere il caldo afoso con le più moderne tecnologie. Tra i prodotti di punta trattati da Ferraro’s Elettrodomestici vi sono gli impianti di condizionamento.

L’azienda è leader nel settore, in tutta la provincia di Reggio Calabria, per la vendita e l’assistenza nel settore degli articoli di climatizzazione e riscaldamento. Presso lo store sono disponibili condizionatori di tutte le marche: Daikin, Samsung, Mitsubishi, Comfee e tante altre.

Climatizzatori per pubblici e privati

Ferraro’s vanta una forte rete di partner, composta dalle migliori aziende del settore. Gli impianti di condizionamento in catalogo sono adatti per tutte le esigenze: dall’applicazione residenziale a quella commerciale. Gli impianti di climatizzazione vengono realizzati chiavi in mano, in totale sicurezza e discretezza, così come ogni intervento di manutenzione e riparazione. I tecnici esperti dell’azienda sono a completa disposizione per lavori, come la sostituzione di filtri e trattamenti disinfettanti o controlli periodici programmati sui componenti meccanici degli impianti.

Ferraro’s ha creato un punto vendita amico, stando sempre dalla parte del cliente, con la possibilità di offrire le giuste e sincere possibilità di acquisto. Tutto ciò è possibile grazie anche alla vendita online, senza riserva alcuna…

Dove trovi Ferraro’s? Dove lo è da sempre, in Via Furnari, 40, Reggio Calabria. Facciamo anche Assistenza Tecnica.

Non ti accontentare solo di questo messaggio, tanto altro lo troverai visitando il sito: ferraroselettrodomestici.it