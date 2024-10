Continua la promozione del Lamezia Comics & Co…

Nuova trasferta siciliana per i ragazzi di Attivamente e del Lamezia Comics& Co …, la prima fiera del fumetto e del cinema d’animazione della Calabria, che torneranno in Sicilia questo fine settimana il 9 e 10 giugno in occasione del Nerdfest 4.

Dopo aver partecipato nello scorso mese di aprile al Comics and Games Fest di Messina, gli organizzatori del Lamezia Comics& Co …, la cui decima edizione si svolgerà a Lamezia Terme il 14,15 e 16 settembre, saranno presenti all’interno del Polo Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (Catania) al Nerdfest 4, manifestazione legata al gioco, all’intrattenimento e ai tornei organizzato dall’associazione Gaijin. La manifestazione che li ha già ospitati nel 2015, e grazie alla quale per la prima volta le mostre e le iniziative targate Attivamente e Lamezia Comics & Co … hanno varcato i confini della Calabria, ha rinnovato loro l’invito ad essere anche quest’anno parte attiva dell’evento catanese. Nelle giornate del 9 e 10 giugno i giovani dell’Associazione Culturale Attivamente ripercorreranno per il pubblico e con il pubblico siciliano la storia delle nove edizioni del LameziaComics&Co … e presenteranno le proprie attività e le proprie iniziative passate e future.

A grandissima richiesta, dopo il successo ottenuto a Messina, tornerà in Sicilia l’extraterrestre E.T., nella riproduzione a grandezza naturale realizzata dal presidente di Attivamente, Angelo Grandinetti, per omaggiare il maestro degli effetti speciali e Premio Oscar Carlo Rambaldi. Accanto all’extraterrestre più amato della storia del cinema troveranno spazio alcune delle istallazioni artistiche che hanno impreziosito l’area mostre del Lamezia Comics&Co… nelle ultime edizioni. Tra queste, per gli amanti del genere fantasy uan riproduzione del trono di spade della celebre serie televisiva “Game of Thrones” e, per la gioia di grandi e piccini, alcuni dei Pokémon più famosi realizzati, tra gli altri, dal giovane scultore emergente lametino, Giuseppe Ferrise, membro dell’associazione.