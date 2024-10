Conto alla rovescia per Nino Frassica e los Plaggers band al Teatro Cilea

Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite da un grande artista, Nino Frassica.

E’ partito il countdown al teatro “Francesco Cilea” pronto ad ospitare il prossimo 17 Febbraio alle ore 21 l’attore Frassica e la band “Los Plaggers”. Tanti i brani in scaletta come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis”, “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro” ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi, indimenticabile “Portobello” o le musichette della pubblicità.

E poi, un’originalissima “Campagna” che diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna” e “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca”. Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può anche ballare, cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70.

L’evento, organizzato dalla NovaStar Italia, consentirà al pubblico reggino e non solo, di poter condividere due ore di allegria con lo showman, attore e comico tra i più divertenti del varietà italiano che, con la sua verve innata, proporrà note canzoni del repertorio musicale italiano.

Frassica insieme alla band Los Plaggers composta da sei pregiati musicisti che devono il loro nome a un gioco di parole tra Platters e plagio, travolgerà in un vortice di musica e divertimento gli spettatori in sala. Lo spettacolo ha ricevuto grandissimi complimenti sia dal pubblico che dalla critica per un concerto che sa molto di cabaret. E’ ancora possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro “Francesco Cilea” o su www.ticketone.it