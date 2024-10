Reggio – Nuovi autovelox sulla SS 106, le info dalla Polizia di Melito e Lazzaro – FOTO

E’ necessaria una maggiore sicurezza stradale sulla SS 106 che attraversa l’intera fascia del litorale jonico. Troppi gli incidenti che si sono registrati negli ultimi mesi, soprattutto nel reggino. Troppe le persone che purtroppo hanno perso la vita lungo un tratto di asfalto soprannominato spesso e volentieri la ‘strada della morte’.

Negli ultimi giorni, proprio per evitare incidenti e al fine di rallentare le folli corse delle macchine, due dei Comuni più frequentati dai reggini nei mesi estivi, hanno deciso di frenare l’andamento del traffico, posizionando alcuni dispositivi che misurano la velocità dei veicoli.

In particolare nel comune di Melito Porto Salvo saranno effettuati controlli lungo la SS 106 per arginare i pericoli della strada soprattutto durante questi mesi estivi.

“Tenuto conto dell’alta sinistrosità che interessa la Strada Statale 106 , e al naturale aumento del flusso veicolare che compete la suddetta arteria – si legge in un post su FB della Polizia Locale di Melito – nel tratto ricadente il territorio comunale, durante il periodo estivo, sarà attivato un servizio di controllo elettronico della velocità con modalità postazione mobile, a partire dal 6 luglio “.

Il comandante della Polizia Locale di Melito Antonio Laganà, ai nostri microfoni, ha spiegato:

“Da oggi e per alcuni giorni della settimana a Melito sarà attivo un autovelox mobile con pattuglia fissa e strumentazione velomatic 3d, soprattutto in prossimità del bivio di Pilati – spiega il Comandante Laganà – Anche su istanza dei cittadini abbiamo provveduto ad intensificare i controlli al fine di garantire la sicurezza su quel tratto di strada ma non solo”.