Convegno record per l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Sta superando ogni aspettativa degli stessi avvocati reggini l’enorme numero di iscrizioni finora raccolte per il convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria che si terrà online il prossimo 5 luglio.

L’argomento è, in effetti, molto innovativo: il titolo è “Avvocati nel web” (link per iscriversi: www.avvocatinelweb.it) e tratterà del difficile rapporto tra avvocati ed internet, con particolare riferimento alla deontologia e al modo di comunicare online, considerando le attentissime regole della categoria forense e il “decoro” che è richiesto ai professionisti non solo in ambito lavorativo.

Probabilmente, il webinar organizzato a Reggio, sarà l’evento più partecipato di sempre tra quelli organizzati dagli ordini territoriali forensi, al pari (o superiore) degli eventi nazionali.

Abbiamo raggiunto il Presidente dell’Ordine di Reggio, l’avv. Rosario Maria Infantino che ci ha confermato il coinvolgimento di professionisti da ogni parte d’Italia:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha organizzato un evento di grandissima attualità dedicato alle possibilità e ai limiti deontologici delle nuove frontiere della professione. Un evento, all’indomani della pandemia e dell’uso del web quale mezzo necessitato di svolgimento della professione, che pone esigenze immediate di rispetto delle norme di deontologia forense. Il consiglio dell’ordine è orgoglioso di aver organizzato un evento di questa portata e al contempo onorato di poter ospitare seppure virtualmente relatori cosi autorevoli.”.

Tra i questi, infatti sarà presenti, oltre a vari avvocati esperti di internet, anche il componente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, Guido Scorza, che relazionerà sugli aspetti relativi alla privacy negli studi legali.

Il programma è molto fitto ed ogni relatore tratterà un tema specifico, dai siti internet a prova di deontologia, alle tecniche di marketing concesse agli avvocati, dal modo di comunicare sui social network all’importanza della reputazione dell’avocato sul web.

“Voglio a questo punto offrirvi qualche dato” continua l’avv. Infantino “Ad oggi abbiamo superato le 600 iscrizioni e le richieste di adesione online continuano a pervenire da ogni foro d’Italia (e mancano ancora 10 giorni, solitamente i più caldi n.d.r.). La piattaforma tecnologica creata ad hoc consentirà certamente la massima partecipazione e un elevato standard qualitativo di connessione. Peraltro le modalità di collegamento consentiranno a ciascun partecipante di aver contezza dei rispettivi tempi di durata del collegamento ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi che sono stati previsti pari complessivamente a 4. Quindi sarà un bellissimo e molto molto partecipato evento”.

L’Ordine degli avvocati di Reggio è sempre stato molto attento alla formazione dei propri iscritti e, in questo caso, fornirà un prezioso contributo anche ad avvocati provenienti da ogni parte d’Italia. Il convegno del 5 luglio sarà quindi motivo di orgoglio non solo per i professionisti della categoria forense, ma per tutta la comunità reggina.