Convegno internazionale sulla cybersecurity (ITA/ENG) all’Università Mediterranea

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospita, dal 29 agosto al primo settembre 2017 in Aula Magna Quistelli, un evento scientifico internazionale di considerevole rilievo: la 12aedizione del convegno scientifico sullacybersecurity ARES 2017 12th International Conference on Availability, Reliability and Security organizzato da SBA research (Vienna) e Università Mediterranea.

Le ultime tre edizioni hanno avuto luogo, rispettivamente, a Salisburgo (Austria, 2016), Tolosa (Francia, 2015), e Fribourg (Svizzera, 2014) e questa è la prima volta che il convegno si svolge in Italia.

Un importante risultato conseguito dal gruppo di ricerca sulla cybersecurity del DIIES, coordinato dal prof. Francesco Buccafurri, che della conferenza è General Chair. Ulteriore testimonianza del livello di internazionalizzazione e di qualità che l’Ateneo ha conquistato, nell’ottica di una sempre migliore offerta didattica e scientifica che i dipartimenti e i corsi di laurea rivolgono al territorio.

La Conferenza copre un’ampia gamma di temi di ricerca afferenti al settore della sicurezza informatica, che oggi è tematica di grande interesse ed attualità, e richiama oltre 200 scienziati, provenienti da tutto i continenti, per discutere e presentare le proprie attività di ricerca.

La qualità delle ricerche ammesse alla discussione è garantita da un rate di accettazione particolarmente basso, il cui valore medio per i full paper negli anni si è attestato intorno al 22%.

Un’occasione di incontro, dibattito e scambio di esperienze tra quanti, sia nella comunità accademica che in quella industriale (particolarmente significativa è la lista di sponsor e enti patrocinanti l’evento), sono interessati alla sicurezza informatica e agli aspetti inerenti alle sue implicazioni anche nell’ambito della sicurezza del territorio e della Nazione.

La partecipazione è soggetta a registrazione. Le informazioni sono reperibili sul sito della conferenza.

Per ogni altra eventuale richiesta di approfondimento rivolgersi al prof. Francesco Buccafurri: bucca@unirc.it