A Reggio Calabria corso per la qualifica di Operatore socio-sanitario

Presso la Cooperativa Sociale ‘Libero Nocera’ è possibile effettuare la prenotazione riguardante il corso per il rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, figura la cui richiesta è in forte aumento nel mercato del lavoro.

Il corso, dalla durata complessiva di 1000 ore, avrà inizio nel mese di marzo. Tre i moduli di attività previsti: teoria (450 ore), tirocini (450 ore), ed esercitazioni (100 ore). Per ottenere la qualifica di OSS occorre superare un esame finale di qualifica. La normativa nazionale statuisce l’obbligo della frequenza, pertanto non sono ammesse attività di e-learning o formazione a distanza.

L’Operatore socio-sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e si adopera per favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. Collabora con gli altri operatori preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Le sue attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.

L’Operatore Socio-Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.

La qualifica di Operatore Socio-Sanitario, rilasciata alla fine del corso, darà la possibilità di svolgere tirocini in strutture pubbliche e-o convenzionate. La Cooperativa Sociale ‘Libero Nocera’, da diversi anni punto di riferimento nel settore della formazione, si affida solo ad insegnanti qualificati, in questo caso nell’ambito sanitario.

Per info e prenotazioni

Segreteria didattica: Coop. Soc. “Libero Nocera”

Via Modena n.14 – 89133 Reggio Calabria

Tel. 0965.622926

direzione@liberonocera.it

www.liberonocera.it