“Cooperativa sociale “Libero Nocera”: 30 anni di servizi sociali, una storia e nuove opportunità per la citt

Ricorre proprio in questo scorcio dell'anno 2014 il 30° anniversario della nascita della Cooperativa Sociale Onlus "Libero Nocera" che negli anni ha promosso, organizzato e gestito, sia in forma autonoma che in convenzione con le Istituzioni pubbliche, diversi servizi di assistenza, cura e riabilitazione per le persone più deboli della popolazione, dai disabili psicofisici minori e adulti ai disabili mentali, dai tossicodipendenti ai minori disagiati e alle famiglie multiproblematiche.Sono passati ormai tanti anni da quando nel 1984 un piccolo nucleo di persone, caratterizzate da un forte impegno in campo sociale e desiderose di fare esperienze nuove sul piano della solidarietà e dell'aiuto concreto verso i più bisognosi, avviarono una serie di esperienze nel campo del volontariato sociale, costituendo così una forma di Cooperativa fra giovani che salvaguardasse il senso della democratica partecipazione di tutti.Nel tempo, la Cooperativa ha consolidato la sua specificità operativa con una Mission orientata all'accoglimento e all'aiuto dei cosiddetti "diversi", realizzando una molteplicità di progetti, molti dei quali tradottisi in servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali tuttora in attività e misurandosi anche con la prevenzione delle psicosi, da quando nel 2004, in occasione del suo 20° anniversario, ha organizzato con l'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano un Convegno su Programma 2000 – Prenvenzione delle psicosi – e successivamente ha avviato in forma assolutamente volontaristica il primo Centro Diurno per giovani disabili mentali della città.La celebrazione del trentennale rappresenta ora per la Cooperativa una straordinaria occasione per un bilancio maturo della sua azione sociale. Assieme ai momenti celebrativi e festosi, ci sarà, pertanto, una fase di riflessione e verifica intorno alla qualità dei servizi che il Terzo Settore è oggi in grado di offrire alla società in genere e alla città di Reggio Calabria in particolare, nonché di proposta per l'avvio di nuovi e più coinvolgenti percorsi socio riabilitativi per i soggetti disabili, anche in vista dell'imminente convenzionamento del Centro Diurno per disabili mentali che l'ASP territoriale ha finalmente deciso di firmare con la Cooperativa.Per il conseguimento di questi ultimi obiettivi si sta organizzando un Convegno che si terrà nel mese di gennaio 2015 e di cui si darà massima diffusione.Per ciò che riguarda invece i momenti celebrativi dell'evento, la Cooperativa ha pensato di offrire alla città un'occasione per ammirare alcuni lavori prodotti dai disabili di alcune sue Strutture. Da giorno 6 dicembre, infatti, a giorno 8, presso il piazzale della Chiesa di San Giorgio al Corso Garibaldi, ci sarà la mostra di vari manufatti del laboratorio pratico-creativo della Comunità Alloggio per disabili mentali Vallone Petrara. Da giorno 8 dicembre poi e per tutto il periodo delle feste natalizie sarà allestito presso la stessa Piazza un originale presepe nell'acquario, prodotto anch'esso presso il laboratorio artistico del Centro socio-educativo per minori disabili "Solaris" gestito dalla stessa Cooperativa. L'occasione costituirà anche motivo per apprezzare le possibilità e le effettive abilità dei soggetti più deboli della popolazione in termini di autoefficacia, assertività e integrazione sociale.