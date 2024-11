Coppa Italia, Gelbison-Reggina: info biglietti settore ospiti. I prezzi

La squadra amaranto torna in campo mercoledi. Impegno "scomodo"

La Reggina torna in campo mercoledi pomeriggio per la gara di Coppa Italia contro la Gelbison.

“In riferimento alla gara di Coppa Italia tra Gelbison-Reggina, è attiva al prevendita dei biglietti di ingresso allo Stadio Comunale “Tenente Michele Vaudano” di Capaccio Paestum SETTORE OSPITI, al prezzo di €5,00 + diritti di prevendita.



I tagliandi d’ingresso sono disponibili presso il punto vendita autorizzato BCenter, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).



La capienza del Settore Ospiti è di n. 266 posti.

Si precisa che il giorno della gara i botteghini del settore ospiti rimarranno chiusi.

Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione“.