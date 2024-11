Reggina, Ballarino: ‘E’ stata una settimana difficile. Oggi sono contento perchè…’

Ai microfoni di radio Febea anche il patron Ballarino: “Bella partita, sofferta, vittoria voluta, l’epilogo di una settimana difficile. Partita male per la questione Pergolizzi ma bisognava prendere delle decisioni senza sbagliare e speriamo sia quella giusta. Dovevamo coinvolgere la squadra, non è stato facile. Trocini lo abbiamo accolto benissimo, il suo arrivo dopo quattro mesi lo ha visto ritrovare un pò quello che aveva lasciato. Le decisioni si prendono nel momento in cui si prendono, è sempre il tempo a dire se si è fatto bene.

Se siamo andati su Trocini a lui riconosciamo l’ottimo lavoro svolto. Sono contento per tanti aspetti, per il segnale dato dal pubblico che ci ha incitato per novanta minuti, noi vogliamo quella gente e la gente vuole la squadra di oggi. Rajkovic? Ogni decisione che prendiamo perchè siamo scienziati o conosciamo le leggi. Giorno 13 doveva presentarsi in questura e quindi qualche motivo c’era, quello che fanno gli altri non ci interessa”.