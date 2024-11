Serie D: la Reggina si impone a Vibo, vincono di misura Siracusa e Scafatese. Risultati e classifica

Attenzione rivolta anche sugli altri campi. Trasferta complicata per la Scafatese

Vibonese-Reggina era l’incontro più atteso della giornata e gli amaranto lo hanno vnto meritatamente al termine di un incontro dominato sotto tutti i punti di vista. L’ha decisa un colpo di testa di Urso. Vittoria di misura anche per Siracusa e Scafatese con una classifica nella parte alta molto corta. La squadra di Facciolo mercoledi scenderà in campo per il recupero contro l’Acireale. Avanza il Sambiase.

I risultati della giornata

Akragas – Enna 0-1

Pompei – Nuova Igea 0-0

Locri – Scafatese 0-4

Paternò – Acireale 1-0

Sambiase – Città di S. Agata 3-1

Sancataldese – Favara 0-0

Siracusa – Licata 1-0

Vibonese – Reggina 1-0

Nissa – Ragusa 0-0

La classifica