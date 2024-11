Vibonese-Reggina: la probabile formazione amaranto. Ci sarà qualche novità

Mister Trocini in sede di presentazione ha dichiarato di non voler cambiare rispetto all’ultimo percorso, visto che sono stati davvero pochi i giorni a disposizione ma per forza di cose la squalifica di Forciniti porta a delle modifiche. In porta ci sarà sicuramente Martinez, mentre in difesa torna Vesprini e potrebbe uscire dalla titolarità Bonacchi. In mezzo Porcino mezzala?

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Martinez; Vesprini, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Salandria, Porcino; Ragusa, Barranco, Perri. All. Trocini