La Reggina domina e vince contro la Vibonese

Successo di platino per gli amaranto, peccato per i tanti infortuni

Vittoria di platino per la Reggina che si impone sul campo della Vibonese con una prestazione da grandissima squadra. Nonostante una serie di intoppi come gli infortuni di Porcino, Salandria e poi Cham, la squadra risponde alla grande per atteggiamento, temperamento, ordine tattico e precisione. Decide Urso con un colpo di testa. Nessuna parata per il portiere Martinez. Finisce 0-1.

Primo tempo

La prima di mister Trocini sulla panchina della Reggina in questo campionato, nella giornata in cui si gioca il delicato quanto importante match contro la Vibonese. Il tecnico mantiene l’assetto tattico delle ultime settimane con qualche piccola modifica, vista soprattutto l’assenza pesante di Forciniti squalificato. Confermato Martinez tra i pali, linea difensiva composta da Vesprini, Girasole, Adejo e Cham, in mezzo Salandria in cabina di regia e al suo fianco Barillà e Porcino, in attacco il tridente formato da Ragusa, Perri e Barranco.

Dopo cinquantadue secondi, schema su angolo con Perri che entra in area e va alla conclusione, grande risposta del portiere Illipronti. Al settimo ci prova Cham dalla lunga distanza, il suo tiro però è sopra la traversa. Punizione improvvisa della Vibonese da metà campo con Martinez lontano dai pali, per fortuna la lunga battuta va a finire fuori. Al quattordicesimo ennesimo stop muscolare per Porcino che deve lasciare il campo, al suo posto Laaribi che torna dopo tante esclusioni.

Grande giocata a due tra Barillà e Perri, la conclusione del capitano anticipata all’ultimo momento da un difensore che manda in angolo. In prossimità della mezz’ora la Reggina reclama per un fallo subìto in area da Vesprini, le proteste costano il giallo a Ragusa. Un attimo più tardi buona opportunità per Perri che spara alto da buona posizione.

Perri ci prova ancora, questa volta al volo di sinistro dal limite, ma troppo debole seppur preciso. Dopo qualche minuto cross di Ragusa e Barranco di testa in tuffo, grande parata di Illipronti. La Reggina perde un altro centrocampista per infortunio, esce Salandria dopo un duro colpo ricevuto, al suo posto Urso.

In pieno recupero arriva il meritato gol per gli amaranto con il nuovo entrato Urso che piazza di testa il pallone in rete su perfetto cross di Vesprini, Reggina in vantaggio, è stata l’unica squadra che si è vista in campo nella prima frazione.

Secondo tempo

Al quinto bellissima azione sulla catena di destra con una giocata a tre, cross in mezzo di Ragusa ben lanciato da Barillà, si avventa Barranco che anticipa l’avversario e sfiora il palo dopo la girata. Incredibile il gol mancato da Perri all’undicesimo che solo davanti alla porta, dopo una pennellata di Urso, colpisce di testa debole e centrale, occasione clamorosamente fallita.

Una maledizione quella degli infortuni per la Reggina. Dopo Porcino e Salandria è costretto ad uscire anche Cham sembra per un problema muscolare, al suo posto Giuliodori. Stavolta il cambio è tattico, fuori un generoso Barranco, dentro Provazza. Dentro anche Curiale per Ragusa. Non succede altro, per la Reggina è una vittoria pesantissima, per Trocini un grandissimo esordio.