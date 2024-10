Coppa Italia, Reggina-Potenza: ospiti in vantaggio all’intervallo

Reggina e Potenza in campo allo Stadio Granillo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 0-1.

I primi 20 minuti di gara sono stati privi di particolari emozioni. La palla goal più nitida è capitata sui piedi di Murano, che ha impegnato Farroni dopo un’accelerata di 20 metri durante la quale ha seminato Gasparetto, Loiacono e De Francesco. La conclusione, piuttosto debole ma angolata, è stata deviata in angolo dall’estremo difensore amaranto.

Al minuto numero 29, per la Reggina, ci ha provato De Francesco. Il centrocampista amaranto ha sfoderato un destro potente dai 25 metri che ha fatto la “barba” al palo destro della porta difesa da Breza.

Un acuto di Arcidiacono ha messo paura al 31′ a Farroni. Il destro dalla distanza del numero 13 è terminato di poco alto sopra la traversa.

Al trentatreesimo minuto ha cercato il jolly Nicola Bellomo con una conclusione da posizione defilata. Il pallone, con una discreta potenza, è terminato però tra le braccia sicure dell’estremo difensore potentino.

Al 40′ il Potenza passa avanti con Iuliano, il quale, dai 20 metri, ha trovato l’angolino basso alla sinistra di Farroni che in tuffo non è riuscito ad evitare la rete.

Poco prima del duplice fischio la Reggina perde per infortunio Rubin: molto probabile un infortunio di tipo muscolare per lui. Al suo posto entra in campo Blondett. Pochi minuti dopo anche Gasparetto è costretto a chiedere l’intervento del dott. Favasuli. Le sue condizioni verranno valutate nell’intervallo.