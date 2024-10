Coppa Italia, Siracusa-Reggina ancora un cambio. Data questa volta definitiva… si spera

Programmata per il 19 di agosto e rinviata a data da destinarsi per le tragiche vicende di Genova, in un primo momento il match di Coppa Italia tra il Siracusa e la Reggina era stato ufficializzato per il 29 di agosto.

Per una stagione che sta per iniziare all’insegna delle grandi incertezze, dei rinvii e delle polemiche, non sorprende che il match abbia subìto un’altra variazione di programma con la definitiva decisione di far disputare il match il prossimo 1 settembre, questo il comunicato della società amaranto:

“La Lega ha disposto che la gara di coppa Italia tra Siracusa e Reggina si disputerà sabato 1° settembre alle ore 20.30 allo Stadio “Nicola De Simone” di Siracusa”.