Un universo di bollicine. Apre a Reggio l’enoteca “Cormaci Wine&Spirits”

Un mondo tutto nuovo, dedicato al variegato universo dei vini, distillati e champagne. Apre a Reggio Calabria “Cormaci Wine&Spirits”, enoteca la cui inaugurazione si terrà giovedi 6 dicembre alle 18.

Si potrà così andare alla scoperta di vini pregiati e d’eccezione, così come tante piccole gemme nascoste, lasciandosi guidare dall’esclusiva selezione delle migliori etichette di vino italiano e internazionale, cosi come di champagne e distillati.

“Cormaci Wine&Spirits” è un nuovo spazio situato all’interno dell’azienda ‘Buy&Drink’, situata a San Gregorio in Via Trapezi. L’enoteca, (uno showroom di 160 mq curato nel design dagli architetti Fabio Aloi e Sebastiano Latella), si divide in 3 ambiti: zona dedicata ai vini, zona riservata a tutti i distillati e infine un caveau esclusivo per tutti i vini pregiati e gli champagne.

“Cormaci Wine&Spirits” è molto più di una semplice enoteca, sarà infatti anche una scuola di formazione per barman e sommelier. Affidando la degustazione a nasi e palati sopraffini, la nuova enoteca sarà in grado di offrire vini, distillati e champagne di grande qualità, difficilmente trovabili altrove.

“L’idea mi è venuta pensando ad una nuova realtà che potesse essere utile alla mia città, non solo come ‘universo’ di vini e distillati. L’obiettivo è quello di far diventare l’enoteca un punto di riferimento strategico per tutte le associazioni di sommelier e barman, così come le diverse categorie che operano nel settore. Speriamo sia un punto di partenza verso altre realtà simili”, dichiara Antonio Cormaci, titolare di “Cormaci Wine&Spirits” .

Prima dell’inaugurazione, giovedi 6 dicembre alle 16 una masterclass riservata a tutti gli operatori del settore tenuta da Angelo Canessa, celebre Mixology Manager, sui rum dell’azienda Velier. A seguire, dalle ore 18, l’inaugurazione aperta al pubblico con intrattenimento musicale, un aperitivo a base di salumi e formaggi e un buffet di dolci.