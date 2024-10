Gambarie, ragazza in vacanza positiva al Covid. Malara: ‘Tamponi negativi. Nessun caso nel nostro Comune’

Primo caso positivo riscontrato anche nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, esattamente a Gambarie.

Il 23 agosto una ragazza in vacanza in una villetta a Gambarie ha avvertito qualche leggero sintomo influenzale e molto responsabilmente si è sottoposta al tampone di controllo che ha dato esito positivo.

La ragazza, insieme ai suoi coinquilini tornano il 24 agosto presso le loro abitazioni abituali al di fuori del comprensorio di Gambarie.

Intervistata dall’azienda sanitaria provinciale al fine di essere messi a conoscenza dei possibili contatti , dichiara tra l’altro di essere stata a pranzo in un locale di Melia ed il giorno 22 agosto di sera alla Tavernetta di Gambarie.

I quattro dipendenti del locale, informati dall’ASP si mettono così in quarantena in attesa di essere “tamponati”.

“E’ appena arrivato risultato dei tamponi dei quattro dipendenti del locale a Gambarie in cui era andata la ragazza il 22 agosto poi risultata positiva il giorno – commenta il primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara – Sono tutti negativi. Nel frattempo il proprietario della Tavernetta ha fatto fare la sanificazione del locale ed ha avuto rilasciato la certificazione. Pertanto non esiste alcun caso di covid-19 a Gambarie“.