Coronavirus, arriva Immuni: l’app per tracciare i contagi

Dopo tante proposte, ecco che arriva l’applicazione che ci permetterà di conoscere tutti gli spostamenti di chi ha contratto il Coronavirus. L’app sarà utile a tracciare il virus e soprattutto tenerlo sotto controllo. Questa novità si chiama Immuni ed è stata proposta dalla società Bending Spoons S.p.a.

Cos’è Immuni

Immuni è un’applicazione libera, gratuita, anonima e senza geolocalizzazione. E’ stata scelta perché ritenuta adatta per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy.

È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, firmatario del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società creatrice.

Il sistema Bluetooth

L’applicazione Immuni funziona con il Bluetooth. La comunicazione tra apparecchiature attraverso il Bluetooth è possibile da una distanza piuttosto breve.

Il diario clinico

Immuni ha al suo interno anche un diario clinico: ovvero una sezione che contiene informazioni rilevanti del proprietario del cellulare come sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci e eventualmente (in presenza di Covid-19) si potrà aggiornare con sintomi, stato di salute e terapie.