Coronavirus, in coma a Bergamo si risveglia al Sud: ‘Sono guarito grazie a voi’

In pochi ci avrebbero creduto, era dato per spacciato

“Mi sono addormentato a Bergamo, la mia città, e mi sono svegliato a Palermo. Ma io mica ci credevo…”, sono le parole ricche di emozione di Ernesto. “Mi tatuerò la Sicilia sul petto – riporta La Repubblica – sono guarito grazie a voi”.

Questa è una delle storie con un lieto fine che merita di essere raccontata. Il magazziniere bergamasco di 61 anni ha ritrovato la luce dopo essere entrato drasticamente in un buio assoluto. L’uomo fu trasferito all’Ospedale di Palermo con un volo militare dato che in città e al Nord Italia, non c’erano più posti per accoglierlo.

In pochi ci avrebbero creduto, era dato per spacciato, ma Ernesto Consonni, dopo 35 giorni, potrà ritornare nella sua Bergamo.