Coronavirus, due casi a Palmi. Le parole del Sindaco Ranuccio

La notizia arriva direttamente dal Sindaco Giuseppe Ranuccio che, attraverso la sua pagina Facebook, annuncia due casi positivi a Palmi:

“Devo darvi una notizia non bella – comunica il primo cittadino attraverso un video – Ci hanno da qualche ora comunicato che due signori, due nostri concittadini rientrati dall’Emilia Romagna sono risultati positivi al COVID. Stiamo adottando tutti i provvedimenti del caso per isolare i soggetti imponendo la permanenza domiciliare e stiamo ricostruendo tutti i contatti. La notizia ci dice due cose: da un lato non dobbiamo allarmarci ma allo stesso tempo testimonia come il nemico non sia stato sconfitto e l’emergenza non sia finita. Il virus è ancora presente tra noi ed è in gioco la salute di tutti noi”.