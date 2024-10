Emergenza Coronavirus a Reggio, drone della Polizia Locale in azione

Un drone della Polizia Locale è in azione per le vie della città con un messaggio sonoro di sensibilizzazione alla cittadinanza a non uscire di casa, cosi come imposto dal D.P.C.M. Ai microfoni di CityNow è intervenuto il comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco.

Stiamo cercando di sfruttare la tecnologia che abbiamo a disposizione per dare un contributo maggiore. Le regole purtroppo non vengono ancora osservate in pieno, questa è un’emergenza nazionale. Alcune persone ancora effettuano attività che non dovrebbe fare. L’unico modo per stroncare questa pandemia è restare a casa. Il drone sarà utilizzato per emanare messaggi sonori per sensibilizzare ancora di più i cittadini a restare a casa, ed uscire solo per motivi necessari. Le persone che saranno sorprese in giro verranno sottoposte a sanzione penale. Nel momento in cui il drone emette il sonoro, funge anche da controllore, monitorando eventuali passaggi che non sono autorizzati.