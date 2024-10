Coronavirus, prorogata la ‘mini zona rossa’ di Rosarno

La Regione Calabria ha deciso di prorogare la disposizione riguardante la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso il Campo Container III^ Zona Industriale, località “Testa dell’acqua”, nel Comune di Rosarno (RC).

“Sono molto preoccupato per l’aumento dei contagi – ha affermato il sindaco Giuseppe Idà. Un aumento dovuto non solo ad una condizione esterna, ma anche ad una cattiva gestione dell’emergenza da parte di ognuno di noi. Siamo noi a diffondere il virus, non gli altri. Magari perchè non usiamo la mascherina, perchè non manteniamo la distanza. Vi chiedo di avere maggiore responsabilità, perchè solo così bloccheremo l’avanzata del Covid”.