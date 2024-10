Coronavirus, Sapia (M5S) presenta un esposto a Gratteri: ‘Procura attenta’

Ad affermarlo è Francesco Sapia, il deputato del Movimento 5 Stelle, in un post pubblicato sulla pagina Facebook.

“A tale scopo ho presentato un esposto al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, chiedendo che siano accertati i fatti e le eventuali responsabilità penali ove in Calabria vi fossero problemi di incapacità o inadeguatezza di assistenza sanitaria di persone affette da Coronavirus e danni conseguenti alle medesime.

Ho inoltre riassunto le recenti dichiarazioni del dg del dipartimento regionale Tutela della salute, secondo cui in Calabria «abbiamo posti letto a sufficienza per i nostri pazienti, considerato che l’80 per cento di questa patologia evolve come una semplice normale influenza, il 15 per cento si risolve con qualche ausilio e solo il 5 per cento ha bisogno di cure intensive».

A Gratteri ho fatto presente che da notizie ricevute da fonti attendibili, i posti letto effettivi di Terapia intensiva sono in Calabria 101, a fronte di una carenza di personale sanitario più volte dal sottoscritto, insieme alla collega deputata Dalila Nesci, rappresentata in parlamento e alle istituzioni di competenza, rispetto alla quale le 493 assunzioni da ultimo previste dai commissari alla Sanità calabrese”.