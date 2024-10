Coronavirus, Sasha Sorgonà: ‘Reggio continua a lottare, ci riabbracceremo presto’

“Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo remare verso una direzione comune. Dobbiamo lottare insieme con la volontà di ritrovare al più presto una vita normale”.

Sasha Sorgonà, ideatore di Spinoza, invita i reggini a proseguire sulla rotta intrapresa qualche settimana fa.

“La battaglia contro il Coronavirus si può vincere e la vinceremo. Per farlo il prima possibile, serve la piena collaborazione di tutti. Non devono esistere polemiche o colori politici, dobbiamo stringerci attorno all’amministrazione e alle forze dell’ordine che hanno il delicato compito di gestire una situazione complicatissima. La stragrande maggioranza dei reggini ha dimostrato senso civico e rispetto verso gli altri, di questo non avevo alcun dubbio. Dispiace per i pochi casi isolati nei quali cittadini non hanno rispettato le normative da seguire, una piccola percentuale di trasgressori si è verificata in tutte le regioni d’Italia”.

Leggi anche

Sorgonà sottolinea:

“Reggio Calabria sta vincendo la sua battaglia, i numeri degli ultimi giorni relativi ai nuovi contagi si stanno avvicinando allo zero, segno tangibile che cittadini, istituzioni e strutture sanitarie hanno operato in sinergia, uniti verso lo stesso obiettivo. Non è questo però il momento di abbassare la guardia il tragitto verso il ritorno alla normalità è ancora lungo”.

L’ideatore di Spinoza evidenzia: