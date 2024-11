Corredini e gadget personalizzati: a Reggio nasce ‘Il Laboratorio dei Sogni’ – FOTO

Immaginate un posto dove ogni oggetto racconta una storia, dove i dettagli fanno la differenza e dove un semplice regalo diventa un ricordo prezioso. Questo posto esiste, ed ha da poco aperto le sue porte in centro città a Reggio Calabria. “Il Laboratorio dei Sogni” non è solo un negozio: è un’esperienza, un viaggio nella creatività e nell’amore per i dettagli.

Un universo di personalizzazioni, dal cuore alle mani

Entrare al “Laboratorio dei Sogni” significa abbandonarsi alla bellezza del “su misura”. Nel nuovo negozio di via Veneto, 79 non si trovano prodotti standard, ma creazioni che parlano di chi le sceglie e di chi le riceve. Ogni cliente può dare forma al proprio desiderio, scegliendo tra modelli, tessuti e personalizzazioni.

Dal corredino per i più piccoli – con zainetti per l’asilo decorati con nomi e personaggi amati, bavette coordinate e tovagliette di spugna o cotone – ai set nascita con coperte, accappatoi 90×90 e lenzuolini, ogni articolo è pensato per essere unico, esattamente come chi lo utilizza.

La magia del Natale prende vita

In questo periodo speciale dell’anno, “Il Laboratorio dei Sogni” si veste di magia natalizia. Tra le sue proposte, trovate calze di velluto con iniziali in lamé, perfette da appendere al camino o da regalare per l’Epifania, e cuscini di velluto a tema Disney, come Topolino, Minnie e persino un dolcissimo unicorno rosa.

Ogni dettaglio trasforma la casa in un piccolo regno delle feste:

Bonbon profumati e decorazioni raffinate come fiocchi per puntali e fuoriporta.

Portachiavi, copribottiglie e pochette, ideali per regali eleganti e personalizzati.

Non mancano poi telai con frasi speciali, perfetti per un pensiero che scalda il cuore, o telaini piccoli da appendere all’albero, che raccontano piccole storie di affetto e dolcezza, così come le caratteristiche calze di Natale con iniziale ricamata.

Creazioni che celebrano ogni momento della vita

“Il Laboratorio dei Sogni” non si ferma al Natale. È il luogo perfetto per chi vuole rendere ogni occasione indimenticabile: dal regalo per una futura mamma a un pensiero speciale per i nonni, ai dettagli personalizzati che rendono la vita quotidiana più bella.

Ogni prodotto nasce da mani esperte di Maria Laface, che sa ascoltare le storie di chi entra nel suo laboratorio, per poi trasformarle in creazioni che emozionano.

Un invito a sognare insieme

Un mondo fatto di calore, passione e creatività. Ogni angolo parla di cura, di tempo dedicato e di amore per il bello.

Che sia per un regalo speciale, per celebrare una nascita o semplicemente per regalare un sorriso, qui troverete sempre qualcosa di unico.

Lasciatevi ispirare, lasciatevi emozionare. “Il Laboratorio dei Sogni” vi aspetta in via Veneto 79 per creare insieme qualcosa di davvero indimenticabile.