Corrireggio 2017: Premio UNVS ai Vigili del Fuoco

Anche quest’anno nel corso della Corrireggio verrà assegnato – tra gli altri – un riconoscimento speciale veterani dello sport.

Tale premio, dal valore soprattutto simbolico, annualmente viene assegnato a singoli o gruppi che nel corso degli anni si sono saputi distinguere, oltre che per i risultati tecnici, per la continuità e la qualità dell’azione intrapresa a favore della cultura della partecipazione sportiva e della sana pratica atletica. Questo premio promosso dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport per l’edizione Corrireggio 2017 sarà assegnato al Gruppo Vigili del Fuoco – Sezione Reggio Calabria considerato interprete genuino ed esemplare di questo spirito sportivo e di questa concezione.

Si tratta infatti di un gruppo che ha alle spalle una lunga tradizione che risale alla sua fondazione nel 1941 e importanti risultati anche di livello nazionale in varie discipline dalla pallavolo al ciclismo, alla pesistica ma, soprattutto, alla lotta greco-romana, con diversi atleti della sezione reggina che, nel tempo, hanno rappresentato l’Italia in competizioni europee e mondiali.

Nel 1995, il C.O.N.I. ha assegnato al G.S. la Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Nell’immediato futuro si apre anche la possibilità per il gruppo sportivo reggino di un impegno più strutturato nel campo dell’atletica leggera con riferimento particolare al podismo, grazie a un interesse emergente e ai primi incoraggianti risultati raggiunti in diverse gare importanti da singoli atleti reggini appartenenti al Corpo, che potranno già in questa edizione della Corrireggio essere confermati.

Attraverso il Premio – che verrà consegnato dal vicepresidente nazionale dell’UNV, il reggino Nino Costantino, si vuole anche sottolineare l’importanza che la preparazione atletica che crea benessere fisico e mentale unita a un corretto stile di vita hanno, come valore aggiunto, in attività lavorative particolarmente delicate come quella dei Vigili del Fuoco.

Più in generale è anche un’occasione, per Legambiente e Unione Nazionale Veterani dello Sport per omaggiare e ringraziare i tanti appartenenti a questo Corpo che giornalmente si impegnano e si distinguono, sia a livello nazionale che locale, a salvaguardia della integrità delle persone e della salvaguardia di beni intervenendo – con immediatezza, alta professionalità, generosità che in molti casi arriva a toccare punte di vero e proprio eroismo – in occasione di calamità come incendi, crolli strutturali di edifici, frane alluvioni, ecc. Sotto questo aspetto gli interventi di protezione civile in occasione del recente terremoto in Umbria sono esempio emblematico. Senza trascurare di sottolineare gli interventi “minori” quotidiani che i Vigili del Fuoco eseguono sul territorio, in una svariata casistica, confermandosi punto di riferimento certo, nelle emergenze, per i cittadini.

Un plauso, infine, va fatto per l’iniziativa di solidarietà che ha visto impegnata proprio alla vigilia di Corrireggio la sezione reggina dei Vigili del Fuoco in occasione della giornata della solidarietà “Sosteniamo la ricostruzione di una scuola ad Amatrice”.