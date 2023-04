CorriReggio, ci siamo quasi. Ultimi ritocchi per l'edizione dei 40 anni

Corrireggio, l’attesissima manifestazione ecologico-sportiva del 25 aprile che tradizionalmente connota, con il suo fascino inconfondibile, la primavera reggina, sta per tornare puntuale, come sempre, con i suoi passi felpati che diventeranno nella prossima settimana frenetici come un rullo di tamburi. Questa volta sarà arricchita da una suggestione in più, del tutto speciale. Giunta alla quarantunesima edizione, taglierà infatti il lusinghiero e invidiabile traguardo dei suoi “primi” quarant’anni (1983-2023).

L’evento – organizzato dall’apposito Team del Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” – oltre a confermarsi uno dei più longevi della Calabria proverà a mettere ancora una volta in vetrina, insieme al vestito di festa, tutte quelle caratteristiche che ne hanno fatto un appuntamento speciale, per tanti imperdibile, certamente tra i più coinvolgenti, popolari e affermati non solo a livello regionale.

Come da tradizione infatti la corsa podistica del 25 aprile concluderà una intensa settimana di eventi di sport, volontariato ambientale, cultura, solidarietà, secondo una collaudata formula originale e sempre arricchita da nuovi stimoli che andrà a legare la riflessione e l’impegno collettivo sui problemi e le potenzialità di una corretta pratica sportiva alla sostenibilità ambientale, alla transizione ecologica e alla qualità del vivere urbano, di cui un’organizzazione nuova e l’umanizzazione delle nostre città – al fine che tutti possano accedere ai servizi e muoversi agevolmente per svolgere attività fisica a contatto con la natura, in uno scenario di decoro – sono punti irrinunciabili.

A questo sta lavorando il Team Corrireggio che si avvale della collaborazione attiva e preziosa di altre associazioni operanti nel sociale e dell’apporto, in termini principalmente di servizi, di alcune Istituzioni, a cominciare dal Comune che dell’iniziativa è partner. Il programma generale degli eventi, con il dettaglio delle date e delle location, in via di definizione, sarà reso noto ufficialmente nel corso della Conferenza Stampa fissata per martedi 18 aprile alle ore 11 presso la Sala Biblioteca della Città Metropolitana, presso Piazza Italia.

Nell’attesa, il Team Corrireggio ritiene opportuno fare alcune anticipazioni riguardanti esclusivamente la corsa podistica del 25 aprile. In particolare, resta confermato il “perimetro di gara” adottato lo scorso anno, che ha riscosso molto gradimento, con arrivo finale, sia per la gara competitiva sia per quella non competitiva, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido).

L’unica novità riguarda la riduzione di un giro per il percorso della gara podistica competitiva, con gli atleti che dovranno coprire una distanza complessiva di 9,5 Km al posto dei 13,5 della scorse edizioni. Ciò darà la possibilità di partecipazione sia di atleti più giovani, altrimenti esclusi (dal regolamento Fidal), dalle gare oltre i dieci chilometri, sia da atleti più in debito di forma a causa dell’età avanzante o del rallentamento degli allenamenti nel periodo della pandemia.

Probabilmente, doversi misurare solo una volta con la rampa (per alcuni “taglia gambe”) di Rada dei Giunchi, se dovesse ridurre la selettività della gara ne assicurerà più partecipazione, competizione, velocità e spettacolarità.

La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 Km esattamente uguale, in tutto e per tutto, a quello della scorsa edizione. Altra notizia che il Team Corrireggio anticipa è quella che, a partire da oggi giovedì 13 aprile, sono aperte le iscrizioni online che si effettueranno nel seguente modo: i tesserati FIDAL, attraverso la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023, per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente, può avvenire tramite e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023.

Le iscrizioni per la corsa non competitiva si potranno effettuare on-line sul sito http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-iscrizione. Stampando e presentando l’attestato di pre-iscrizione entro e non oltre le ore 10.00 del 25 aprile 2023 presso i banchetti delle iscrizioni al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione, si potrà ritirare il pettorale e la brochure informativa contenente il regolamento e il pacco-gara.

Ci si potrà iscrivere anche recandosi dal 19 al 24 aprile 2023 presso l’Urban Center in Via T. Campanella n. 39 (angolo Via Ottimati) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, e al raduno in Piazza Indipendenza il 25 Aprile 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.00. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 10.00 dello stesso 25 Aprile 2023 al raduno.

Agli iscritti verrà consegnato un pacco contenente: il pettorale con il numero di gara, una brochure informativa contenente il regolamento, la maglietta di Corrireggio, un adesivo e altri omaggi.

La quota di iscrizione alla corsa non competitiva è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi fino a tredici anni. La quota di iscrizione alla gara podistica competitiva è di 6 euro (1 euro quota FIDAL).

Queste le anticipazioni, per il programma più dettagliato appuntamento a martedì.