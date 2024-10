Reggio, nuovo Palazzo di giustizia: affidamento provvisorio dei lavori

Nel corso dell’ultima puntata di Live Break, format di stretta attualità targato CityNow, l’assessore Romeo ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Reggio Calabria.

“Dopo un’attenta selezione, è stato effettuato l’affidamento provvisorio del vincitore per l’esecuzione dei lavori.

Attualmente, sono in corso le verifiche antimafia previste dall’articolo 80 del Codice degli Appalti. Questi controlli sono fondamentali per garantire la trasparenza e la legalità dell’intero processo di assegnazione dei lavori, assicurando che l’impresa vincitrice sia in regola sotto ogni aspetto.

Una volta concluse le verifiche, sarà possibile procedere con la conferma definitiva dell’affidamento”.